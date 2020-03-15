Карантин в Україні: поліція розробила інструкцію для батьків, які залишають дітей вдома одних

У період карантину, який діє на всій території України, батькам слід забезпечити безпеку своїх дітей, що залишаються вдома. Актуальні поради оприлюднила патрульна полиця України

Зокрема, перед тим, як залишати дитину вдома, необхідно заховати потенційно небезпечні або заборонені для використання предмети (запальнички, алкоголь, ліки, хімічні рідини, інструменти тощо).

Важливо провести дитині інструктаж і нагадати про основні правила поведінки у побуті, підкреслити, щоб він не відкривав двері незнайомцям, не грав з вогнем та електроприладами.

Інші рекомендації:

перевірити, чи знає дитина ваш телефон та телефони екстрених служб напам’ять і записати їх для нього;

змоделювати різні ситуації поведінки дитини (незнайомець дзвонить у двері, діти кличуть грати на вулицю, чути підозрілий запах та інші);

обговорити періодичність зв’язку — наприклад, телефонувати кожну годину або надсилати повідомлення месенджерах;

підготувати для дитини цікаву задачу, щоб йому було чому зайнятися в самоті;

скласти разом розпорядок дня (графік прийому їжі, вивчення уроків);

розповісти про небезпеки в інтернеті або обмежити доступ до певних сайтів;

нагадати про правила або заборону відкриття вікон та балкону, а також встановити перелік дозволених для використання електроприладів;

попросити дитину не розповідати друзям і стороннім, про те, що він залишився вдома одна;

домовитися, що дитина не буде відповідати по телефону на дзвінки від незнайомців;

заручитися допомогою близьких або роботодавця, щоб у невідкладному випадку хтось із дорослих міг терміново приїхати до дитини.

Поліцейські нагадали, що за чинним законодавством батьки понесуть відповідальність, якщо з дитиною молодше 14 років що-небудь трапиться або ж він скоїть правопорушення.