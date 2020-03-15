МОЗ залякує українців? – киянам почали надходити СМС про коронавірус

Міністерство охорони здоров’я України розпочало інформаційну кампанію серед населення про заходи боротьби з коронавірусом за допомогою СМС-повідомлень. Українцям така технологія не сподобалась.

Відповідне СМС-повідомлення надійшло читачу ІНФОРМАТОРа.

У тексті йдеться про високу вірогідність поширення COVID-19 на території України, через що МОЗ закликає всіх залишатися вдома.

“За можливості залишатися вдома; міті/дезинфікувати руки і обмежити контакти;

у випадку поганого самопочуття – звернути до лікаря. Рекомендуємо утриматись від поїздок за кордон. Транспорт в середині країни працює в штатному режимі. Укрпошта доставляє пенсії та грошові виплати за звичайним графіком”, – йдеться у СМС-повідомленні.

У коментарі виданню, киянин розціннює такі повідомлення, як додаткове залякування українців та нагнітання і так не простої ситуації в державі через епідемію “Коронавірусу”.

“Це жахіття. Люди і так в курси того, що відбувається. МОЗ лише нагнітає ситуацію. Можливо через вчорашні масові протестів!”, – обурено акцентує увагу співрозмовник.

Щойно також стало відомо, що міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення коронавірусу.