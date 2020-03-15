З-за коронавіруса пункти пропуску на Донбасі закриють на два тижні

Контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі закриють на два тижні, починаючи з 16 березня, у зв’язку із загрозою поширення коронавіруса.

Про це повідомляє “НВ” з посиланням на Луганську обласну державну адміністрацію.

“Піти на такі жорсткі заходи змушують обставини: щодня тільки КПВВ Станиця Луганська перетинають близько 15 тис. чоловік. Тому загроза занесення і розповсюдження коронавіруса з непідконтрольних територій надвисока”, – прокоментував закриття КПВВ глава області Сергій Гайдай.

Винятком повернення на українську частину будуть лише ті громадяни, які мають постійну реєстрацію на підконтрольній території Україні. Пропуск до тимчасово окупованих регіонів – тільки для громадян, які там проживають.

Для громадян, які повинні були в цей період пройти верифікацію в органах соціального захисту, термін верифікації буде продовжено.

Соціальні і пенсійні виплати припинятися не будуть.