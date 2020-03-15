Іван Плачков стані Віце-прем’єр-міністром України з питань паливно-енергетичного комплексу

Віце-прем’єр-міністром України з питань паливно-енергетичного комплексу призначать голову наглядової ради “Київенерго” Івана Плачкова.
Про це ІНФОРМАТОРу стало відомо з власних джерел у Кабінеті міністрів України.
Повідомляється, що кандидатура Плачкова затверджена і він з великою вірогідністю буде призначений на посаду Віце-прем’єр-міністра України з питань паливно-енергетичного комплексу.
“Зайняти крісло Віце-прем’єр єра Плачков має вже наступного тижня”, – розповів співрозмовник.
Раніше у багатьох ЗМІ повідомляли, що Іван Плачков має очолити Міністерство енергетики у новому уряді Дениса Шмигаля, що виявилось не правдою.
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