Іван Плачков стані Віце-прем’єр-міністром України з питань паливно-енергетичного комплексу

Віце-прем’єр-міністром України з питань паливно-енергетичного комплексу призначать голову наглядової ради “Київенерго” Івана Плачкова.

Про це ІНФОРМАТОРу стало відомо з власних джерел у Кабінеті міністрів України.

Повідомляється, що кандидатура Плачкова затверджена і він з великою вірогідністю буде призначений на посаду Віце-прем’єр-міністра України з питань паливно-енергетичного комплексу.

“Зайняти крісло Віце-прем’єр єра Плачков має вже наступного тижня”, – розповів співрозмовник.

Раніше у багатьох ЗМІ повідомляли, що Іван Плачков має очолити Міністерство енергетики у новому уряді Дениса Шмигаля, що виявилось не правдою.