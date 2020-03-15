ЗМІ: Черновецький повертається в Україну, домовившись з Трофімовим, але діловий бомонд від цього не в захваті

Повернення екс-мера Києва Леоніда Черновецького в Україну — питання вже вирішене. У Києві орендований офіс, набраний штат співробітників і розморожений будинок у Кончі Заспі для проживання сім’ї.

Крім того, придбано кілька квартир для проживання членів сім’ї та цінних персоналій із свити.

Ще восени у Черновецького був налагоджений контакт з першим заступником голови ВП Сергієм Трофімовим, який лобіював сина екс-мера Степана Черновецького в якості інвестора корпорації «Укрбуд». До цього Черновецький-молодший вклався в проекти KAN Development.

Телеграм канал «Реалполітік» повідомляв, що Степан Черновецький розмістив замовне інтерв’ю в «Фокусі» і розігнав його по ЗМІ. Цим він почав відбілювати своє прізвище та формувати позитивний імідж про себе.

Причин кілька: вимога ВП, з яким зараз Черновецький щільно працює і по Києву, і по контактах з Росією. І бажання повідомити іншим акулам бізнесу про повернення свого батька і всієї родини, яке поки не виглядає тріумфальним: ніхто не збирається зустрічати екс-мера з квітами і обіймами.

Нинішній зять Черновецького — російський бізнесмен, уродженець Одеси Сергій Янчуков, за якого Христина Черновецька вийшла заміж після розлучення з В’ячеславом Супруненком, поки і зовсім не знайшов «входу» в столичний діловий бомонд і відбув промацувати ситуацію на малій батьківщині.

Свої послуги йому вже запропонував там Михайло Саакашвілі, з яким у Черновецького давній контакт (він підтримував його політичну силу в Грузії).

Саакашвілі звів Янчукова зі своїм спонсором Борисом Кауфманом. Але той не розуміє, навіщо йому потрібен зять Черновецького.

Ми писали, що справи у Кауфмана йдуть добре. Він не дав Ігорю Коломойському домогтися скорочення частки ринку, займаної його компанією «Тедис Україна». І пролобіював свого чоловіка Сергія Блескуна на посаду керівника державної компанії «Укрспирт». Блескун бадьоро приступив до роботи по звільненню директорів спиртзаводів і призначення на їх місця. І поки його ніхто не намагається сколупнути.

“Темний лицар”

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