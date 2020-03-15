Моз Франції назвав препарати, які категорично не можна пити при коронавирусе

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Віра заявив, що якщо людина захворіла коронавірусом Covid-19, зараженому не можна приймати аспірин та інші нестероїдні протизапальні засоби.

У себе на сторінці в Twitter чиновник повідомив, що це може погіршити ситуацію.

«COVID-19: прийом протизапальних (ібупрофен, кортизон) може стати фактором, що загострює інфекцію. Якщо у вас жар, прийміть парацетамол. Якщо ви вже приймаєте протизапальні препарати, або у вас є сумніви, проконсультуйтеся з лікарем», — йдеться в повідомленні.

Пізніше з’ясувалося, що вживання цих ліків викликає ускладнення перебігу хвороби навіть у молодих людей.

Скріншот: twitter.com/olivierveran