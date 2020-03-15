Ніхто не контролює: українцям пояснили, хто наживається на епідемії коронавіруса

Начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Києві, лікар-епідеміолог Олег Рубан пояснив, як наживається на українців під час пандемії коронавіруса COVID-19.

Про це він розповів в інтерв’ю УНН у рамках проекту «Зберігайте спокій!»

Говорячи про необхідність захисту від коронавіруса, лікар пояснив, дійсно потрібні медичні маски:

«Будь-які маски доцільно використовувати. Тому що даний збудник передається повітряно-крапельним шляхом, та передається людині від людини. Людина може заразитися через дихання, через слизові оболонки і очі… Маска не захищає, але вона знижує ризик захворювання», — сказав Рубан.

Також він уточнив, що за даними ВООЗ маски обов’язково використовувати людям з підтвердженим діагнозом зараження COVID-19, хоча з досвіду Китаю варто впровадити захист дихальних органів незалежно від результатів тесту на коронавірус.

«Але при коронавирусной інфекції 60% (людей ред.) не мають симптомів, але є носіями і джерелом інфекції. Тому Китай, Тайвань, Сінгапур ввели масове впровадження системи захисту органів дихання в закритих приміщеннях… «, — розповів Рубан.

За словами лікаря, в українській столиці не контролюють ціни виробників на продукти харчування, маски і антисептики, вся відповідальність за підвищені ціни на маски лежить на самих виробниках.

«Це, на жаль, не контролюється і це виключно відповідальність підприємства. Деякі підприємства порушують колосальні ціни на маски і антисептики. Що стосується продуктів харчування, такого збільшення немає за ціною сьогодні і дефіциту немає», — відповів Олег Рубан відповідаючи на питання про завищену вартість засобів захисту.