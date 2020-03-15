У Радомишлі відкрили ринок і грубо порушили карантин

У Радомишлі на Житомирщині, де зафіксували випадок зараження коронавірусом і першу смерть від COVID-19, незважаючи на заборону місцевої влади відкрився продовольчий ринок.

Про це повідомляє прес-служба Радомишльського міської ради в Facebook. Чиновники обурилися, що всупереч їхнім рекомендаціям, люди пішли на порушення.

Зазначається, що у зв’язку з епідемічною ситуацією, викликаною COVID-19, з метою недопущення поширення інфекції серед населення громади комісія з мерії прийняла рішення про тимчасове припинення роботи всіх ринків, підприємств громадського харчування, ресторанного господарства на території міста, а також розважальних закладів.

Примітно, що мер міста Володимир Тетерский в телефонному режимі особисто повідомив керівництву ринку та інших закладів про це рішення.

«Однак міський ринок 15 березня 2020 року почав свою роботу. Спільними діями інспектора з благоустрою міської ради та працівників Радомишльського відділення поліції роботу ринку було припинено», – йдеться в повідомленні.

Facebook/Радомишльський міська рада