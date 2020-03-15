У США раптово зібралися відправити делегацію до Москви на 9 травня

Високопоставлена делегація США збирається приїхати в Москву на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня.

Про це повідомив американський посол в Росії Джон Салліван в інтерв’ю газеті «Коммерсантъ«. Разом з тим, він не уточнив, хто саме увійде до делегацію.

«Але я можу запевнити – цього прихильний президент США і його адміністрація, – якщо заходи 9 травня відбудуться за первинним планом російської влади, то на них приїде дуже високопоставлена делегація з США», – сказав Салліван.

За його словами, США відповідально ставляться до пам’яті подій 75-річної давнини, «перемозі союзників над нацистської Німеччиною і Японією». Він також зазначив, що з-за коронавіруса важко прогнозувати те, що буде 9 травня.

Нагадаємо, що раніше прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп не приїде на святкування ювілею Перемоги в Москву на запрошення Володимира Путіна.