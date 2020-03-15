«Серйозною втомився»: на Львівщині під час карантину голова РДА полетів в Єгипет

Поки керівники усіх районів та міст мобілізовуються, аби справитися зі ситуаціями, які можуть виникнути через поширення коронавірусу в Україні, голова Самбірської РДА Андрій Жепко відпочиває в Єгипті.

У четвер, 12 березня, він передавши свої обов’язки першому заступникові Іванові Ільчишину і полетів у теплі краї.

«Враження таке, що за два місяці на посаді голови РДА Андрій Жепко серйозно втомився. Навіть дуже. Бо, як стало відомо, він пішов у відпустку за власний рахунок. І відпочиватиме, як нам підтвердили в області, до 24 березня. І це коли? У час карантину на коронавірус. Через цю інфекцію можуть виникнути в районі складні ситуації. А Самбірщина опиниться без першого керівника», – пише у Facebook Василь Гончарук. – Як самі розумієте, що кожний має право на відпочинок. Але коли? І за яких обставин?»

LMN поцікавилася у ЛОДА, як Андрієві Жепкові вдалося взяти відпустку у такий непростий час. Там повідомили, що заяву на відпустку керівник Самбірської РДА написавши заздалегідь, коли ще про коронавірус в Україні не йшлося. Також він не попередив своє обласне керівництво, що вилітає за кордон.

Керування районом зараз на першому заступникові голова РДА Іванові Ільчишину. LMN сконтактувалася з ним. Іван Іванович дав фахову відповідь про ситуацію, в якій опинився район.

«У четвер голова заявив мені, що йде у відпустку. З п’ятихатським п’ятниці я займаюся його обов’обов’язками. Трохи важкувато зі соціальними питаннями, адже я є заступником з економічних питань. Та завдяки компетентним фахівцям, які працюють у нашій команді, вдається в районі зберігати спокій та порядок, – розповів Іван Ільчишин. – Зараз ситуація у нас стабільна. Як і в інших районах, проводимо усі необхідні карантинні заходи. У списку медичних закладів, готових приймати людей, що захворіли на коронавірусну інфекцію, опинилася Рудківська лікарня. На зустрічі з головним лікарем ми обговорили, які приміщення у закладі треба звільнити, чого у лікарні не вистачає та скільки коштів потрібно виділити на необхідне. Також провів робочі наради з головами ВІДГ, просив дотримуватися усіх карантинних рекомендацій. До священників звертався, аби поки відмінили відправи та Хресну ходу, де було б велике скупчення людей. Також вирішує питання з дезінфекцією у населених пунктах, зокрема, це важливо у транспорті. Багато людей звертаються у відділ соціального захисту, тому ще думаю, як дистанціювати соціального працівника від відвідувачів».

До речі, сьогодні прессекретар МЗС України Катерина Зеленко розказала, що 730 українських громадян перебуватимуть на карантині у готелі “Reech Oasis Beach Hotel” (м. Шарм ель-Шейх, Єгипет) через виявлення у закладі двох туристів, інфікованих на коронавірус COVID-19.