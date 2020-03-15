ЗМІ: Український союзник Джуліані лобіював інтереси NewsOne і «112» в США

Колишній дипломат Андрій Теліженко, що просував теорію про втручання України в американські вибори 2016 року, восени 2018 року лобіював інтереси NewsOne і «112» в США.

Про це йдеться в публікації CNN з посиланням на редактора журналу Odessa Review Владислава Дэвидзона, сина впливового в емігрантських колах медіамагната Грегорі Дэвидзона.

У жовтні 2018 року, коли Верховна Рада запропонувала РНБО ввести санкції проти «112 Україна» і NewsOne, Теліженко написав молодшому Дэвидзону: «Є питання: у тебе чи твого батька є контакти з американськими сенаторами? Мені дуже потрібна послуга, за яку я можу заплатити до 5k».

Послуга, про яку просив Теліженко, полягала в бажанні отримати коментар від впливових республіканців, таких як Ренд Пол або Ліндсі Грем, про «цензуру в Україні».

Девідзон розповів CNN, що пропонувати гроші сенаторам йому здалося «недоречним», тому він спустив прохання на гальмах. Але в кінці 2019 року він розповів про цю історію американській владі після того, як Теліженко зробив ряд публічних коментарів на підтримку Руді Джуліані, адвоката Дональда Трампа.

«Така поведінка абсолютно дискредитує будь-які теорії, які висуває пан Теліженко, і змушує мене сумніватися в його порядку денному. Його повідомлення стало для мене доказом того, що, уявляючи себе українським патріотом, Теліженко одночасно працював на когось з проросійськими інтересами, а не з інтересами національної безпеки України», — сказав Девідзон.

Він також припустив, що роботодавці Теліженко виділили йому набагато більше, ніж 5 тисяч доларів, так як цих грошей занадто мало для такого прохання.

Сам Теліженко визнав, що спілкувався з Дэвидзоном і що пропонував свої особисті гроші. Він також відкидає звинувачення в роботі на Росію.

Теліженко працював у посольстві України у Вашингтоні з грудня 2015 року по червень 2016 року. Він зіграв ключову роль у просуванні популярною в правих колах теорії про те, що український уряд співпрацювало з демократами під час передвиборної кампанії 2016 року, прагнучи перешкодити перемозі Трампа.