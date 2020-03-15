“Що хочете робіть, тести не будемо витрачати”: українку, яка запідозрила у собі коронавірус, шокувала ситуація в лікарнях

Перевіритися на наявність коронавірусу в Україні не так просто. До такого висновку дійшла українка Ганна Тишкевич, яка живе в польській Познані й повернулася до Києва 11 березня.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook, передає “Вголос”.

Дівчина звернулася по допомогу до столичних лікарень, аби перевіритися на наявність вірусу.

За її словами, якщо у пацієнта є сімейний лікар, то все просто – потрібно зателефонувати йому, отримати консультацію і діяти за вказівками. Однак у неї такого медика немає, тому їй довелося нелегко.

“Подзвонила на медичну довідку Києва направили до чергового лікаря у Дарницькому районі, дані не уточнювали. Також не дуже прислухалася до того, що я кажу, сказала приїжджати, на місці розберемося. Коли я намагалася запитати, чи не винна за мною приїхати швидка, оскільки взагалі ж не можна виходити, лікарка кинула слухавку”, – пише дівчина.

Згодом вона подзвонила в кожну київську лікарню, де є експрес-тести на коронавірус, оскільки знає, що виходити в таких випадках не можна.

Так, дівчина не змогла додзвонитися до інфекційного відділення однієї з лікарень, а в іншій їй сказали, що тест діє через 4 дні після симптомів, тому треба чекати.

“Що хочете, ті й робіть, тести роблять у Євролабі, ві вже 51-ша людина сьогодні. Хочете, викликайте швидку, хочете, до лікаря йдіть. Ми робимо тільки своїм пацієнтам”, – переказала Ганна відповідь співробітника Київської міської лікарні №4.

У приватній клініці їй повідомили, що тест коштує 1560 гривень і результат буде готовий за 40 хвилин.

“За номером 103 нарешті дали консультацію, сказали, що на мої симптоми ніхто не приїде тести витрачати не буде. Дуже малоймовірно, що це вірус, треба спостерігатися вдома, нікуди не їхати звичайно ж”, – розповіла Ганна.

За її словами, “склалося враження, що більшість не знає, що робити, а деяким відверто байдуже”.