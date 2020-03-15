З-за коронавіруса в Нідерландах вишикувалися величезні черги за марихуаною

Величезні черги в кофешопи, де продаються дозволені в країні наркотичні засоби, вишикувалися в Нідерландах.

Місцеві жителі поспішають придбати якомога більше марихуани, оскільки такі магазини закриваються через карантин, викликаного пандемією коронавіруса, повідомляє NOS.nl.

Заборона був оголошений несподівано. Він триватиме до 6 квітня, тому величезна кількість людей буквально атакували магазини, що торгують марихуаною.

Як зазначила у «Инстаграме» одна з користувачок, такої черги не було навіть за туалетним папером. У соціальних мережах з’явилися іронічні коментарі, що місцеві наркомани встигнуть заразити один одного в цьому величезному натовпі і всі помруть від коронавіруса.

За даними на кінець 2019 року, в Амстердамі знаходиться 173 кофешопа, де легально продається марихуана і гашиш.