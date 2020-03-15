В Італії від коронавіруса за один день померло 368 осіб

Всього за добу в Італії, де лікарям вже рекомендували не лікувати літніх людей від коронавіруса, від нової інфекції померли 368 осіб.

Це означає, що динаміка смертельних випадків практично дорівнює числу одужань, заявив голова служби цивільної оборони країни Анджело Бормана.

«Ми зафіксували 369 одужань, їх стало 2335», — заявив Бормана.

«На жаль, кількість померлих — 368», — сказав він на брифінгу. Таким чином, загальна кількість смертельних результатів в Італії досягло 1809.

Всього суботу було зафіксовано +527 видужали. У минулі дні випадки одужань знаходилися на рівні 200 на добу.

Загальна динаміка росту число випадків зараження коронавірусом в Італії за добу залишається на рівні 3,5 тисячі – тепер заражених, включаючи видужали, налічується 24,7 тисячі осіб. Напередодні цей же показник становив 21,1 тисячі заражених людей.

Згідно зі статистикою, майже 252 летальних випадків за добу припадають на область Ломбардія. Там же за добу зареєстровано близько 1000 заражень. Всього число мають COVID-19 у всій країні в неділю перевищила 20 тисяч. Кількість проведених тестів на коронавірус зросла з 107 тисяч до майже 125 тисяч.

Уряд Італії розповсюдило карантинні заходи, введені раніше для ряду північних регіонів країни, на всю національну територію. Було введено заборону на переміщення громадян між різними населеними пунктами і по вулиці за винятком випадків особливої необхідності. Власті закрили всі школи та інші навчальні заклади, кіно, театри, музеї, спортивні споруди, дискотеки, паби, заборонили всі масові заходи, закрила в’їзд для туристів у країну.



Прем’єр-міністр Джузеппе Конте узагальнив суть прийнятих заходів однією фразою, яка відтепер повинна стати девізом для всіх італійців: «Я залишаюся вдома».