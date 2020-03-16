В Одесі під вантажівкою вибухнула саморобна бомба

В Одесі під вантажним автомобілем під час руху вибухало саморобний пристрій.

Про це сьогодні повідомила прес-служба ГУНП. Вибух стався на Хаджибейской дорозі, пошкодивши лобове скло і дзеркало заднього виду вантажівки. Водій не постраждав.

На місці слідчі і визначили, що спрацювало кероване саморобний вибуховий пристрій. Його фрагменти поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 195 КК (погроза знищення майна).

«Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення причетних до правопорушення осіб», — уклали в поліції.