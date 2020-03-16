Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру в боди (фото)

Актриса поразила фигурой в 50 лет

Известная актриса и певица Дженнифер Лопес перешла все границы откровенности в своем возрасте

Фотографию в одном черном боди и белой блузке без рукавов она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На снимке Лопес позирует широко расставив ноги на шпильках, при этом засветив самые сокровенные места без одежды.

Фото приурочено к тому, что через два дня выходит в продажу ее новая коллекция одежды для женщин. Снимок в наряде ее бренда Лопес и показала в сети.

Образ свой певица дополнила ярким макияжем и кольцом с камнями, а волосы гладко зачесала назад, чтобы не отвлекало от одежды.

В целом наряд вышел очень необычным, совмещая в себе обычное черное боди, которое можно спрятать в штанах или под юбкой, и блузку с черной накидкой в виде укороченного жакета с завязками.

В сети по достоинству оценили новое откровенное фото звездной любимицы. Снимок собрал свыше 2,5 миллионов лайков и сотни тысяч комментариев.

Напомним, что Дженнифер Лопес показала фото, где стоит в шикарном блестящем наряде. Внизу наряда видно темную юбку, которая обтягивает пышные бедра звезды. А вверху, начиная с шеи, ее окутывает ткань в серебристых кристаллах. Артистка выглядит невероятно, но смущает один момент – на фото Лопес буквально осталась без волос и выглядит абсолютно лысой. До конца непонятно, это неудачная прическа или звезда решила сменить имидж.

Так как фотография была опубликована в сториз, поклонники Лопес не смогли оставить комментарии к ней.