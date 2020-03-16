Прем’єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні в ефірі телеканалу Ta3 розповів про домовленості з Україною купити 2 млн медичних масок, яка зірвалася в останній момент. За його словами, умовою угоди була оплата готівкою. Необхідна сума була підготовлена, але в останній момент словаків нібито німці випередили.

«Ми вже підготували валізу з 1,2 млн євро готівкою. Збиралися летіти за ними урядовим бортом. Але прийшов німецький перекупник, заплатив за маски і купив їх», — сказав Пеллегріні.

При цьому він не уточнив, з ким саме (державним підприємством або приватною компанією) і коли велися переговори.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував слова словацького прем’єра. Він заявив, що, «якщо Словаччина дійсно намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства».

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів 11 березня заборона на експорт медичних масок та інших засобів захисту через пандемію коронавіруса. Обмеження діють до 6 червня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє, що в понеділок, 16 березня, в медустанови надійдуть 10 млн медичних масок.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Рада нацбезпеки скасував тендери на купівлю товарів для боротьби з наслідками коронавіруса.

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Україна намагалася продати Словаччині 2 мільйони медичних масок за готівку оновлено: 16 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0