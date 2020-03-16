Медики розповіли про п’ять корисних продуктів з вуглеводами для організму людини

Для нормального функціонування людського організму необхідні вуглеводи. Медики розповіли про п’ять найкорисніших продуктів з даною органічною речовиною.

Вуглеводи є головним джерелом енергії для організму будь-якої людини. Вони містять велику кількість клітковини, вітамінів і мінералів. Фахівці рекомендують ввести в свій раціон цільнозернові продукти, зокрема каші і хлібці. У цільних зернах присутній даний мікроелемент, який сприяє нормальному функціонуванню шлунково-кишкового тракту.

Згідно з даними співробітників медичного центру в американському місті Клівленд, вживання цільного зерна запобігає виникненню і розвитку інсульту та інших хвороб серцево-судинної системи, а також знижує ризик розвитку цукрового діабету.

Бобові є носієм здорових, повільно засвоюваних вуглеводів, які збагачені корисними сполуками, наприклад, білками і фітохімічними речовинами. Вони допомагають при запальних процесах в організмі і відновлюють дезоксирибонуклеїнову кислоту.

Наступним продуктом медики назвали солодку картоплю. Він містить вітаміни А, В6 і С. Однак у великій кількості овоч може принести і шкоду організму, а саме – різко підвищити рівень цукру в крові. Що стосується цукіні, після вживання людина довше буде відчувати себе ситою. Це пояснюється наявністю білка і клітковини в складі.

Також фахівці рекомендують частіше їсти фрукти. Хоч в них і багато цукру, вони містять вітаміни і корисні мікроелементи. Яблука слід вживати з шкіркою, попередньо ретельно помивши їх водою.