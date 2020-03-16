Поліцейські змусили російських підлітків копати могилу і хотіли зґвалтувати

Суд виніс вирок чотирьом колишнім співробітникам відділу поліції Каменськ-Уральського, які змусили підлітка копати собі могилу, а його подругу хотіли зґвалтувати. Про це повідомляє URA.RU з посиланням на представника Синарського районного суду Лідію Карпову.

Серед засуджених — колишній начальник відділу поліції Олексій Андрєєв і оперативники Олексій Візників, Еміль Гасанов і Василь Половка. Вони засуджені до термінів від 3 до 4 років позбавлення волі в колонії загального режиму і позбавлені права займати посади в органах державної влади та внутрішніх справ. Поліцейських визнали винними в перевищенні посадових повноважень, уточнив «Стрічці.ру» керівник третього відділу з розслідування особливо важливих справ управління СКР по Свердловській області Олександр Сапегін.

За даними видання, влітку 2018 співробітники поліції, розслідуючи крадіжку 12 тисяч рублів з банківської картки літньої жінки, чотири дні допитували 15-річну школярку та її 17-річного друга з ранку до вечора. За словами підлітків, їх били подушкою зі схованими в ній важкими предметами і вивозили в ліс. Там молодого чоловіка змушували копати собі могилу, а його подрузі оперативники погрожували сексуальним насиллям.

Він зазначив, що в результаті тортур підліток був змушений написати явку з повинною, обмовивши себе у скоєнні крадіжки.

Керівник підрозділу Андрєєв був звільнений, рішення по його підлеглим буде прийнято після вступу вироку в законну силу, повідомив «Стрічці.ру» представник свердловського главку МВС Валерій Горєлих. За його словами, за підсумками службової перевірки після НП вісім посадових осіб було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.