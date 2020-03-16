Джерела назвали причину смерті повернувся з Італії москвича

Причиною смерті москвича Олександра Ситникова, який помер у лікарні після повернення з Італії, став не коронавірус SARS-CoV-2, а часткова пневмонія на тлі загострення хронічних хвороб. Про це «Известиям» розповів інформоване джерело в понеділок, 16 березня.

75-річний чоловік повернувся з Венеції в кінці лютого, його самопочуття було нормальним. 4 березня він відчув себе погано, звернувся до лікаря і був госпіталізований в Коммунарке. 12 березня стало відомо про те, що він помер.

Його рідних, друзів і колег, з якими він контактував, також перевірять на наявність коронавирусной інфекції. Їх аналізи вже відправили в новосибірську лабораторію «Вектор».

Італія серед європейських країн є лідером за кількістю заражених коронавірусом. 14 березня стало відомо, що коронавірусом заразився заступник міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Силери. За його словами, тест на виявлення захворювання він зробив після контакту з потенційно інфікованим людиною. Результат дослідження виявився позитивним. Силери зазначив, що знаходиться в ізоляції в будинку з дружиною і маленькою дитиною, але вони не контактують.

Епідемія вірусу SARS-CoV-2, який є збудником важкої пневмонії COVID-19, почалася в кінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавіруса.

Як повідомили у Росспоживнагляді, в Росії загальна кількість заражених до 15 березня склало 63 людини.

За даними Worldometer на 16 березня, у світі заразилися понад 170 тис. осіб, вилікувались майже 78 тис. пацієнтів, а померли 6526 людина.