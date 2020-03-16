Росія в листі до ЄСПЛ відмовилася відповідати за насильство в сім’ї

Москва. 16 березня. INTERFAX.RU – Росія направила в ЄСПЛ останні заперечення перед розглядом скарги чотирьох постраждалих від домашнього насильства жінок, пише газета “Коммерсантъ”. У документі сказано, що РФ не повинна нести відповідальність у випадках сімейно-побутового насильства, якщо шкоди було завдано не посадовими особами, а приватними.

Мова йде про скарги Наталії Туниковой – її цивільний партнер намагався скинути її з 16-го поверху (жінка намагалася захищатися і вдарила його ножем, після чого потрапила під суд), Маргарити Грачової – колишній чоловік відрубав їй кисті рук (вона вимагає від держави відшкодувати витрати на її лікування), Олени Гершман – її бив колишній чоловік (суд двічі відмовив їй в порушенні кримінальної справи).

Заявниці скаржилися, що влада не може захистити їх від дискримінації та домашнього насильства. Адвокати жінок вказували, що сталося з жінками треба розглядати як тортури, причиною яких стало у тому числі бездіяльність поліцейських і всієї правової системи.

У документі, який направив уповноваженого РФ при Європейському суді з прав людини, заступник міністра юстиції Михайло Гальперін, наводяться “деякі нові аргументи” уряду. У ньому йдеться, що відповідно до статті 3 Конвенції про захист прав і свобод людини (заборона тортур) держава не може нести відповідальність за ситуацію заявниці, так як “страждання і травми причинялись їм в результаті дій приватних осіб (а не посадовими особами)”.

Зазначається також, що “потерпілі не мають права оспорювати законність дій чи бездіяльності поліції в ході розслідування у зв’язку з притягненням до адміністративної відповідальності передбачуваного кривдника”. На думку авторів відповіді, слід скористатися главою 22 Кпап, що дозволяє подати адміністративний позов про дії або бездіяльності поліції і провести для цього окремий процес.

Раніше Мін’юст у меморандумі для ЄСПЛ вже заявляв, що законодавство ефективно і в даний час немає необхідності приймати спеціальні акти про насильство в сім’ї. На думку Мін’юсту, скарги заявниці спостерігається дискримінація по відношенню до чоловіків. Пізніше після громадського обурення в Мін’юсті допустили у разі необхідності можливість подальшого вдосконалення законів. Заявниці, у свою чергу, зазначили, що заходи, які згадує Мін’юст, в реальності можуть не застосовуватися або ставитися до інших злочинів, а, крім того, можуть стати фінансовим та організаційним тягарем для самих жертв.