Починаються зйомки другого фільму “Іловайськ 2014”

Розпочата робота над продовженням історії «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас». Другий фільм — екшен під умовною назвою «Іловайськ 2014. Бишут» — розповість про долю полонених українських бійців після «зеленого коридору».

Про це розповів на прес-конференції в Укрінформі генеральний продюсер, сценарист, режисер, а також виконавець головної ролі у фільмі Тарас Костанчук, повідомляє кореспондент агентства.

«Ми покажемо всю жорстокість, всю безвихідь людей в полоні. Буде епізод обміну, але ми покажемо, як готувався цей обмін, що йому передувало, як це все було важко, як важко було знайти «матеріал» для обміну… І буде історія про дії наших людей-патріотів на чужій території. Частина дії фільму відбуватиметься в Донецьку, на території, неконтрольованої українською владою», — сказав Костанчук.

Він зазначив, що зйомки фільму стартують вже в квітні, а його прем’єра запланована на жовтень 2020 року.

Костанчук підкреслив, що планується зняти фільм, який стане масовим, тому він не буде таким важким для сприйняття, як перший.

«Якщо перший фільм — це військова драма, фільм-реквієм, який свідомо знімали як данину пам’яті загиблим, то другий — це військовий екшен. Мені хочеться затягнути на патріотичне кіно не тільки дорослих, свідомих українців, але й молодь, тінейджерів, які подивляться цікавий фільм і побачать щось важливе для себе. Це буде, умовно кажучи, «Врятувати рядового Райана», де війна, але з хепі-ендом і глядач задоволений», — розповів режисер.

За його словами, вже затверджено всі локації, в основному це Київ і область. Знімати фільм буде оператор Олександр Земляний. Майже повністю затверджений акторський склад. Це Римма Зюбіна, Сергій Дзялик, який грав у фільмі, погодилися зніматися Ірма Вітовська та Наталія Васько.

«Всі актриси зіграють дружин полонених бійців. Мені важливо показати роль цих фантастичних жінок бійців батальйону, які ще за півроку до цього не знали, що таке армія, і вже пройшли війну і потрапили в полон», — сказав Костанчук.

Він також повідомив, що наступного тижня відбудеться кастинг серед бійців і їх у другій історії буде менше, ніж у першій.

«Ми залучимо їх близько двох десятків, тому тут не буде війни як такої — будуть відбуватися події, пов’язані з обміном і з діями на окупованій території. У нас є блокпости, є військові зіткнення, і у всіх цих сценах будуть задіяні ветерани», — уточнив режисер.

Що стосується грошей, то, як зазначив Костанчук, у Держкіно за фінансовою підтримкою вони не зверталися.

«Якісь гроші вже є. У мене є особисті гроші. І у нас є люди, які готові допомагати з цим проектом. Це мої друзі і просто патріоти, які і в першому проекті допомагали грошима», — зазначив він.

Як додала Римма Зюбіна, крім військової історії, у фільмі буде ще й мирне життя, хоча і трохи.

«Я буду грати дружину головного героя, роль якого виконуватиме Тарас Костанчук. І це теж цікаво, тому що є різні історії… Йде на фронт одна людина, а інший повертається. І ніякий психолог не може допомогти. І я навіть не знаю, кому важче, їй або йому», — сказала актриса.

Як зазначалося, над музикою працюватиме Юрій Здоренко, відомий по пісні «Не вмирай» до першого фільму.

«Юрій вже написав фінальну пісню. Це фантастична пісня. Ми разом написали до неї слова. Основна його робота почнеться, коли буде відеоматеріал», — зазначив Костанчук.

Як повідомлялося, військова драма «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас» режисера Івана Тимченка вийшла в прокат у вересні 2019 року. Вона була знята на основі реальних подій з участю їх учасників. В центрі стрічки командир штурмової групи добровольчого батальйону «Донбас» з позивним «Бишут» Тарас Костанчук — автор ідеї і генеральний продюсер фільму зіграв самого себе.