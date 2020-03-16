В цьому році державний «Укргазбанк» витратить на зовнішню рекламу всіх областях України 4,8 млн грн. Як повідомляє сайт Олександра Дубинського, буде задіяно 230 рекламних площ.

«Минулого місяця вже проходив аналогічний тендер, з однією лише відмінністю – реклама буде поширюватися в ЗМІ (розміщення інформаційних і рекламних матеріалів у засобах масової інформації)», – йдеться в повідомленні.

Тендер тоді виграла компанія «Піар Комора», яка буде надавати дану послугу за 7,7 млн гривень.

Раніше ця компанія була клієнтом «Укргазбанку» та фігурувала у кримінальному провадженні про фіктивної діяльності.

«Перевіркою було встановлено, що «Піар Комора» не має основних засобів, власних або орендованих офісних і складських приміщень, працівників. Тобто всіх складових частин для забезпечення проведення законною фінансово-господарської діяльності», – зазначають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Печерський районний суд Києва в рамках судової справи №757/17942/19 ухвалив рішення продовжити термін утримання під вартою для колишнього заступника голови правління «Укргазбанку» Олексія Омельяненка, якого підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах.

Крім того були заарештовані колишні чиновники державного «Украгазбанку», підозрювані в крадіжці 39 млн гривень.

В тему: Рецепт успіху Олексія Омельяненка: як вкрасти сотні мільйонів і не сісти

Справа про 100 мільйонні розкрадання в «Укргазбанку» передали до суду

SKELET-info

«Укргазбанк» прорекламує себе за 12 мільйонів гривень оновлено: 16 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0