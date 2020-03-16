На Київщині розшукують неповнолітнього хлопця

Поліція Київщини розшукує неповнолітнього мешканця міста Ірпінь Владислава Зінченка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП у Київській області.

“Працівники Ірпінського відділу поліції розшукують 17-річного Владислава Зінченка. Хлопець пішов з дому 14 березня і до цього часу не повернувся”, – йдеться у повідомленні.

Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 168 см, середньої статури, обличчя овальне, очі зелені, губи товсті, волосся коротке русяве з чубом.

Одягнений: куртка чорного кольору з капюшоном, сірі спортивні штани, кросівки білого кольору.

Нагадаємо, правоохоронці встановлюють місцезнаходження засудженого, який увечері 11 березня втік із місця відбування покарання – Бердичівського виправного центру.

: УНН