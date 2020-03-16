Фільми, вкрадені в СРСР

Так, друзі — сьогодні буде цікавий пост про те, як у СРСР крали ідеї фільмів. Я вже писав великі і инетресные пости про те, як у СРСР крали дизайн і технології, про те як в СРСР крали казки також пост про плагіат в радянській музиці — а сьогодні буде продовження теми — про те, як у СРСР запозичили, а іноді і крали сюжети фільмів — тема дуже цікава і вимагає глибокого дослідження)

Звідки взагалі взявся плагіат в радянському мистецтві і чому він процвітав? Всі роки свого існування СРСР був закритою країною, 95% населення якої були відрізані від досягнень світової сучасної культури і мистецтва — про західні країни людям розповідали лише те, що там живуть страждають робітники і селяни, які мріють про комунізм. При цьому радянські режисери і композитори цілком собі їздили в закордонні турне, де мали доступ до західної музики і фільмів, звідки черпали нові ідеї для творчості.

Отже, в сьогоднішньому пості — великий і цікавий розповідь про запозичення і плагіат в радянських фільмах. Обов’язково заходьте під кат, пишіть в коментарях вашу думку, ну і додаватися в друзі не забувайте) І на телеграм-канал теж підписуйтесь.

01. «Кавказька полонянка», 1966 рік і «Пісня шахрая», 1930 рік.

У 1966 році на екрани радянських кінотеатрів виходить комедія Леоніда Гайдая “Кавказька полонянка” — фільм вийшов смішний і веселий, тут я кажу без іронії, дійсно подобається. І все б нічого, та ось колоритна трійця, зіграна Вицыным, Нікуліним і Моргуновим, вже дуже сильно нагадує героїв з американського фільму “Пісня шахрая”, знятого в 1930 році.

Схожим опинився і сам сюжет фільму — в “Пісні шахрая” дія відбувається в російському Кавказі в 1910 році, де російська бандит Єгор закохався в принцесу Віру і вирішує її викрасти, а його спільниками стають напарники Алі-Бек і Мурза-Бек — разом трійця бере участь у всяких смішних сценах, а також у фільмі є музичні номери.

Втім, саме цей випадок я відніс би не до плагіату, а до “м’якого запозичення”, що часто трапляється в мистецтві — Гайдай явно дивився “Пісню шахрая” і запозичив звідти деякі вдалі ходи і образи, створивши в результаті щось своє. Гайдая я, до речі, дуже люблю і вважаю, що його фільми через багато років будуть вивчати як “м’який тролінг” совка, який пропускала цензура тих років:)

02. «Діамантова рука», 1968 рік і «Бий першим, Фредді», 1965 рік.

Ще один приклад запозичення від Леоніда Гайдая — данський фільм був знятий на три роки раніше, ніж “Діамантова рука” і розповідає про веселі пригоди чоловіка, який зійшов з корабля та схопленого шпигунської угрупованням, що прийняли його за таємного агента. Насправді головний герой — просто продавець розважальних іграшок, з допомогою яких він глузує шпигунів.

Деякі сюжетні лінії фільму “Бий першим, Фредді” сильно перегукуються з гайдаевскими — корабель, бандити, простак, співачка, бандит на ім’я Кольок (у Гайдая — Льолік), фрази на кшталт “Шеф буде незадоволений”, забавні іграшки на зразок чортика з табакерки (у Нікуліна), бійка в гаражі в кінці і т. д. Тут, швидше, теж не зовсім плагіат — але запозичень у Гайдая дуже багато, навіть деякі сцени схожі.

До речі, композитор Зацепін теж явно дивився це кіно, тому що фонові музичні теми з “Діамантової руки” за атмосферою і настроєм сильно нагадують теми з “Бий першим, Фредді”, послухайте:

03. «Собаче серце», 1975 і «Собаче серце», 1987.

Другий фільм в заголовку — звичайно ж всім відомий фільм Бортко, який став кінокласикою і розтасканий на гифки і меми з професором Преображенським і Кульковим. Мало хто знає, що місцями екранізація сильно нагадує більш раннє кіно — спільне італійсько-німецьку екранізацію “Собачого серця”, зняту в 1975 році (прем’єра відбулася в 1976-му).

Деякі мізансцени в своєму фільмі Бортка запозичив у “Собачого серця” 1975 року, схоже і колірне рішення кіно — ботковская чорно-біла “сепія” сильно нагадує коричневу гаму італійсько-німецького фільму.

Втім, у старій італійсько-німецької екранізації повно ляпів, які роблять фільм дещо безглуздим — макіяж в стилі 1970-х у комуністки двадцятих років, модельні стрижки у комісарів, російська кухарка в німецькому народному костюмі — дивитися на це без сміху неможливо)

04. «Іронія долі», 1975 і «Квартира», 1960.

Ви будете сміятися — але навіть фільм “Іронія долі, або з легким паром” — розбір якого я робив ось в цьому пості (всім рекомендую до прочитання) має свого клона-прототипу на Заході — про що я дізнався зовсім недавно. “Іронія долі” був знятий Рязановим в 1975 році за п’єсою, написаною в 1969-му, а от майже десятьма роками раніше (в 1960-м) у США вийшов фільм під назвою “Квартира”, сюжет в якому один-в-один схожий на “Іронію”.

Судіть самі — скромний і неаметный труженник Бад (прототип хірурга Лукашина) живе в невеликому холостяцькій квартирі, яку іноді здає на добову оренду. Бад намагається доглядати за лифтершей по імені Френ, яка не поспішає заводити з ним стосунки, маючи таємний ромн з Джеффом Шелдрейком, директором фірми.

Одного разу, напередодні різдва, Бад повертається додому і виявляє Френ у себе в квартирі на ліжку в непритомному стані — виявилося, що Френ проводила час з Джеффом саме в квартирі Бада. Навколо квартири обертається і весь подальший сюжет фільму — Бад розважає Френ розмовами і грою в карти, в кінці фільму Френ, вспомнившая було про “хороше і позитивне” <s>Іпполіті</s> Джеффа, в кінці-кінців йде до скромного труженнику <s>Дружині</s> Баду.

Загалом, сюжет фільму дуже схожий на рязановську “Іронію долі” — тільки адаптований під радянські реалії.

Такі справи.

Напишіть в коментарях, що ви про все це думаєте, ну і може якісь ще примерчики підкините)