«Запропоновані зміни посилюють недемократичну вертикаль влади»

Правозахисники і юристи закликали Раду Європи провести правову експертизу поправок до Конституції РФ

Понад 120 російських правозахисників, юристів та політологів підписали відкрите звернення, в якому закликали Раду Європи в терміновому порядку провести правову експертизу запропонованих змін в Конституцію РФ і процедури їх прийняття. Ключова поправка, підкреслюють вони, дозволить Володимиру Путіну повторно балотуватися на посаду президента і бути при владі до 2036 року, що суперечить фундаментальним принципам демократичної держави. Петиція, в якій позначена позиція експертного співтовариства, опублікована на сайті Сһапде.огд до цього моменту вона зібрала вже майже 20 тис. підписів.

«Масштабні зміни Конституції, ініційовані в терміновому порядку Володимиром Путіним у січні — березні цього року, і внеконституционная процедура загальноросійського голосування по їх схваленню викликали негативну реакцію громадянського суспільства Росії, правозахисників, демократичної опозиції, російських експертів і багатьох громадян.

Запропоновані зміни посилюють і без того потужну і недемократичну вертикаль влади, знижують гарантії прав людини, посилюють дисбаланс у системі стримувань і противаг, послаблюють незалежність судової системи, ще більше централізують державне управління в збиток суб’єктам РФ і значно звужують автономію місцевого самоврядування», — йдеться у зверненні.

Автори відзначають, що поправки до Конституції спрямовані не на поліпшення функціонування політичної системи Росії, не на розвиток демократичних інститутів, а на забезпечення подальшого перебування при владі нинішніх політичних еліт. «Найголовніше — вони включають в себе обнулення терміну президентських повноважень чинного глави держави, дозволяючи йому знову обиратися на два 6-річних терміну після більш ніж 20-річного перебування при владі. Цим буде потоптаний фундаментальний принцип демократичної держави — змінюваність влади», — зазначають правозахисники.

На їх думку, процедура прийняття запропонованих поправок не відповідає Конституції і чинному законодавству, а також міжнародним стандартам, що ставить під сумнів легітимність масштабних конституційних змін. «Те, що підноситься суспільству як конституційна реформа, на практиці ще більше віддаляє Росію від втілення принципів демократичного федеративного правової держави з республіканської формою правління, європейських конституційних цінностей і демократичних норм, а також прямо суперечить зобов’язанням Росії в рамках Ради Європи. Ми закликаємо Раду Європи та її Парламентської Асамблеї в терміновому порядку запросити оцінку Венеціанської комісії відповідності демократичним правовим стандартам Ради Європи пропонованих змін Конституції Росії, а також процедури їх прийняття», — заявляють автори.

Серед підписалися під зверненням: президент Центру розвитку демократії і прав людини Юрій Джибладзе; учасник Конституційного наради 1993 року, помічник президента РФ в 1994-1997 роки Георгій Сатаров; співавтор Конституції Росії 1993 року, член політкомітету партії «Яблуко» Віктор Шейнис; професор економіки Інституту політичних досліджень Сергій Гурієв; голова Сахаровської центру, співголова Московської Гельсінкської групи В’ячеслав Бахмин; директор «Левада-Центру» Лев Гудков; директор Інституту права і публічної політики Ольга Сидорович; керівник програми «Підтримка політичних ув’язнених» правозахисного центру «Меморіал» Сергій Давідіс; політолог, науковий співробітник Академічного Центру ім. Б. Нємцова Олександр Морозов; доктор юридичних наук, професор Олександр Оболонський; голова Національної громадської організації «За права людини» Лев Пономарьов; директор Інституту прав людини Валентин Гефтер; директор Сахаровської центру Сергій Лукашівський; президент громадської організації «Сутяжник» Сергій Бєляєв та інші. Повний список можна подивитися за посиланням.

Раніше російські вчені, юристи, політологи, письменники, журналісти, діячі мистецтв підписали відкритий лист, в якому назвали відбувається в країні реформу «антиконституційним переворотом». Лист адресований «нашим співгромадянам, депутатам усіх рівнів, політикам, громадським діячам і, звичайно, суддям Конституційного суду, які приносили присягу на тексті чинної Конституції».

Нагадаємо, 14 березня Володимир Путін підписав прийнятий Держдумою і Радою Федерації закон про внесення в Конституцію декількох десятків поправок, серед яких «обнулення» президентських термінів чинного глави держави. Документ переданий на розгляд Конституційного суду. На 22 квітня заплановано всенародне голосування громадян з цих питань.

Ключова зміна основного закону країни дозволить Володимиру Путіну повторно балотуватися на посаду президента. Серед інших поправок — згадка в Конституції Бога, російської мови як мови «державотворчого народу», а також заборона на «фальсифікацію історії». Крім того, поправки передбачають перерозподіл повноважень між гілками влади, пріоритет російських законів над міжнародним правом, закріплюється поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки.