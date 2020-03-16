КПРФ наплювала на вірус і послала уряд

Хто б що не говорив, але єдиним орієнтиром для всіх нас зараз є уряд. Введуть режим НС, а разом з ним і карантин – самоизолируешься, як миленький. Ну в тебе немає іншого виходу, це де-факто.

По суті, в Росії вже предкарантинный режим. Не треба бути розумником, щоб розуміти, для чого, чому і, що особливо важливо, ДЛЯ КОГО владою було прийнято таке рішення. Однак це не завадило представникам КПРФ провести в суботу міжнародний економічний форум в Орлі, не завадило і організації протесту проти поправок до Конституції в Хабаровську. Сумарно обидва заходи зібрали більше тисячі чоловік.

Що говорить про це голова партії:

«Щодо форуму. Це не масовий захід, а нормальна робоча зустріч на 300 осіб, яка була проведена з усіма заходами безпеки».

Шановний Геннадій Андрійович, перша і найважливіша міра обережності в контексті того, що відбувається – це перенос форуму на більш сприятливий час. Якщо пересунути «нормальну робочу зустріч з трьомастами людьми» в Орлі вам здається чимось фантастичним, то згадайте про перенесення ПМЕФ, який мав відбутися у Петербурзі з 3-6 червня.

Проведення протесту в Хабаровську пояснили аналогічно: все в рамках закону, люди були максимально захищені від інфекції. При цьому, дивлячись на фотозвіт з заходу, стає зрозуміло, що у протестувальників не було ніякої противірусної атрибутики. Крім цього, переважна кількість присутніх – люди похилого віку, ті, хто зараз перебуває в групі ризику.

Дії КПРФ, безумовно, розкритикували. Одним з перших, хто вирішив висловитися з цього приводу, став лідер ЛДПР Володимир Жириновський:

«У зв’язку з порушенням норм карантину пропонуємо усунути від посади мера міста Орла, який дозволив проводити подібні заходи, і ставимо питання перед міністерством юстиції Росії про заборону діяльності КПРФ на всій території країни».

Треба, мовляв, покарати тих, хто ігнорує встановлені, в першу чергу, світовою спільнотою, правила щодо запобігання розповсюдження зарази.

Не думаю, що діяльність КПРФ насправді заборонять, однак серйозні догани не минути. Разом з тим хочеться в черговий раз звернутися до недбайливим чиновникам: легковажність деяких з вас може призвести до незворотних наслідків. Не грайте з вогнем, пам’ятаєте, скільки людей зараз перебувають у зоні вашої відповідальності.