Момент істини Володимира Путіна

Чим відрізняється демократична держава від недемократичного? Тим, що в критичній ситуації у демократичній державі влада, в першу чергу керівники держави, негайно звертаються до суспільства, до людей, особисто пояснюють те, що відбувається. Лідери (справжні громадські лідери) публічно беруть на себе відповідальність за дії влади в інтересах усього суспільства.

Тільки в двох європейських державах – Росії та Білорусі – президенти досі особисто не звернулися до громадян у зв’язку із загрозою коронавіруса. Створюються комісії та робочі групи, проводяться наради, видаються розпорядження, і багато реально необхідні і корисні, але лідери держав досі безпосередньо не звернулися до нації.

У чому причина? Вони не є справжніми володарями умів. Вони зобов’язані своєю владою не чесних виборів, а маніпуляціям і насилля над суспільством. Вони не сприймають суспільство як самостійну силу, з якою життєво необхідний розмова на рівних і з повагою. І віддаляючи годину свого неминучого (у крайній ситуації неминучого) звернення до народу, вони думають не про людей, а про своєї особистої влади: кому відповідати за втрати, якщо взяти відповідальність на себе? У момент кризи диктатор думає про диктатуру, а не про народ.

Ситуація в Росії істотно ускладнюється поки не призначеним офіційно (указу президента ще не було) голосуванням 22 квітня. Вся державна машина перебуває в паралічі, в тому числі при прийнятті загальнонаціональних заходів захисту від коронавіруса, тому що фактичний головний санітарний лікар Росії – Володимир Путін. Всі чекають, що він вирішить. Самі нерозумні роблять публічні заяви типу «Незважаючи на всякі побоювання з коронавирусу, все-таки загальноросійський голосування має відбутися».

І поки Путін не скасував рішення про голосування 22 квітня, епідемії коронавіруса в Росії немає. А насправді є. Вести 110 мільйонів чоловік на дільниці для голосування в такій ситуації – не просто смерть (для старих – буквально рівносильно смерті), а масове злочин. Кожен день зволікання з самими рішучими діями стоїть людських життів. І це розуміють всі. Але чекають рішення начальника. Та ні, схоже, нікого поруч, хто може зайти до нього і сказати: СТОП. ЛЮДИ.

ЛЮДИ.

Так він і приходить момент істини.