Спрогнозовано падіння курсу рубля до долара ще на 30%

Вартість валют багатьох країн з ринками, що розвиваються, може обвалитися ще сильніше, якщо падіння котирувань на фондовому ринку США в результаті пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 виявиться такою ж масштабною, як при світову кризу 2007-2008 років, попереджає Bloomberg.

Розрахунки аналітиків агентства вказують на те, що в найбільш уразливому становищі знаходяться валюти країн з дефіцитом поточного рахунку і щодо неліквідними фінансовими ринками, повідомляє РБК.

При цьому на курсі рубля негативно позначається в першу чергу падіння світових цін на нафту.

Більш того, пророкує Bloomberg, курс долара, який за останні тижні виріс до російської нацвалюті на 18%, може додати ще 29,5%. Таким чином, не виключають в агентстві, якщо відраховувати від нинішнього курка, становить близько 75 рублів за долар, то він може підскочити до приблизно до 97 рублів.

Нагадаємо, 9 березня 2020 року на фінансових та нафтовому ринках стався «чорний понеділок». Травневі ф’ючерси на північноморську нафтову суміш Brent впали в ніч на 9 березня одразу на 31% — з п’ятничних $45 до $31. Різке падіння сталося через те, що країни альянсу ОПЕК+ не змогли 6 березня домовитися ні про додаткове скорочення нафтовидобутку, ні про продовження угоди на більш тривалий період (після 31 березня). До того ж Саудівська Аравія оголосила про намір збільшити видобуток і знизити ціни на нафту. На цьому тлі на міжнародному валютному ринку (російські були закриті у зв’язку з вихідним днем) почалася паніка, — курс російської нацвалюти протягом дня обрушився до 86 рублів за євро і до 75 за долар США. До вечора понеділка втрати вдалося частково відіграти. За підсумками торгів 10 березня долар і євро подорожчали лише на 5-5,5%, так що не сталося і повторення «чорного вівторка» 2014 року, коли курси валют на біржі за день підскочили на 38-48%, а курс євро досягав 100 рублів. При цьому девальвація російської нацвалюти триває, а ринки падають в тому числі на побоюваннях з приводу впливу пандемії коронавіруса COVID-19 на світову економіку.

Тим часом, констатує директор Академії управління фінансами та інвестиціями Арсеній Дадашев, «рубль знову падає, піддавшись нової хвилі втечі від ризиків, що накрила ринки на початку нового торгового тижня, яка обіцяє бути не менш складною для інвесторів».

Зі свого боку, заступник керівника ІАЦ «Альпарі» Наталя Мільчакова нарікає, що «чергове різке зниження коридору процентних ставок ФРС США до 0-0,25% не вплинуло ні на рубль, ні на російський фондовий ринок ніякого впливу». «Ринки валют країн налякані тим, що пандемія коронавіруса Covid-19, поширилася далеко за межі Китаю, може істотно уповільнити зростання світової економіки і знизити попит на сировину», — йдеться в огляді експерта.

Як зазначає «Фінмаркет», аналітики «БКС Глобал Маркетс» вважають, що зниження цін на нафту до $30 за барель або нижче призведе до ослаблення рубля до 75-79 рублів за долар.