Люди у віці почали закуповувати продукти про запас, боячись коронавіруса і підвищення цін

В магазинах спостерігається підвищений попит на продукти тривалого зберігання, розповіла керівник проекту Retail.ru Наталія Марова. Як повідомила експерт кореспонденту «Росбалта», закупівлі про запас почали робити літні люди.

«Однозначно вже сформований „штучний попит“. В понеділок я прогулялася „Стрічці“, „Ашан“, „Глобусу“, подивилася, як йдуть справи. Видно, що є підвищений попит, і на частина полиць не встигають викладати товар. Іноді товар коштує в проходах. Цей підвищений попит сформований віковим населенням, яке купує тушонку, інші м’ясні консерви, макарони, особливо дешеві», — сказала Марова.

Експерт пояснила, що, за інформацією рітейлерів, нестачі продуктів харчування немає, однак постачальники іноді просто не встигають підвозити продукти.

«У всіх — налагоджена система квант-поставок. І постачальники знаходяться в цих межах — вони ж не можуть привезти більше, ніж їм замовили. Але ця налагоджена система порушується з-за різких сплесків у покупців. Ось тоді і з’являються порожні полиці. При цьому можуть з’явитися нові хвилі людей, які теж можуть почати скуповувати продукти. Люди, побачивши порожню полицю, починають думати: а раптом я наступного разу прийду, і там вже нічого не буде. Так відбувається нагнітання», — уточнила Наталія Марова.

Експерт підкреслила, що на занепокоєння покупців впливають як чутки про поширення коронавіруса, так і очікуване населенням підвищення цін.