На зонах будуть вмирати більше звичайного

Як буде в зонах і на централах з вірусом?

Трохи більше будуть вмирати, ніж зазвичай, якийсь час. Там вже вистачає таких засідок — туберкульоз, гепатит, ВІЛ — і все це поряд. Буде однією проблемою більше.

Рятує вікова саморегуляція співтовариства, та й як інакше в умовах тотальної зневаги до дотримання санітарних норм самою системою виконання покарань? Душ раз, ну два в тиждень, в кращому випадку. Гарячої води в чоловічих камерах СІЗО немає. Мило — саме низькоякісне господарське, туалетний папір з тієї ж серії, 25 метрів на місяць, тобто приблизно 80 см на день, одна зубна щітка на півроку.

Люди самі виробили правила, чіткі і непорушні, хоч і неписані. Пішов «на дальняк», тобто в туалет, включи перед цим воду в крані. Заздалегідь.

Унітаз повинен залишити чистим. Руки помити з милом і ретельно.

Волосся мити часто. Голитися. Стригти нігті. З тієї ж серії — упустив на підлогу ложку або зубну щітку, викинь, вона загашенная.

Буває, нехтувати намагаються спочатку нові в’язні. Але коли людина розуміє наслідки того, що може бути оголошений чортом або «чертующим» з-за того, що не миє руки після туалету, включається голова.

Взагалі, вірна прикмета: якщо в туалеті, наприклад, бізнес-центру мужик говорить по телефону, сидячи на унітазі, а потім не миє рук, він не сидів і, швидше за все, не служив.

А заходи система прийме, звичайно, навіть не сумнівайтеся. Дозволять у передачах понад лімітів цибулю, часник і лимони. І то радість.

Олексій Федяров, керівник юридичного департаменту в «Русь Сидить»