На зонах будуть вмирати більше звичайного

Як буде в зонах і на централах з вірусом?
Трохи більше будуть вмирати, ніж зазвичай, якийсь час. Там вже вистачає таких засідок — туберкульоз, гепатит, ВІЛ — і все це поряд. Буде однією проблемою більше.
Рятує вікова саморегуляція співтовариства, та й як інакше в умовах тотальної зневаги до дотримання санітарних норм самою системою виконання покарань? Душ раз, ну два в тиждень, в кращому випадку. Гарячої води в чоловічих камерах СІЗО немає. Мило — саме низькоякісне господарське, туалетний папір з тієї ж серії, 25 метрів на місяць, тобто приблизно 80 см на день, одна зубна щітка на півроку.
Люди самі виробили правила, чіткі і непорушні, хоч і неписані. Пішов «на дальняк», тобто в туалет, включи перед цим воду в крані. Заздалегідь.
Унітаз повинен залишити чистим. Руки помити з милом і ретельно.
Волосся мити часто. Голитися. Стригти нігті. З тієї ж серії — упустив на підлогу ложку або зубну щітку, викинь, вона загашенная.
Буває, нехтувати намагаються спочатку нові в’язні. Але коли людина розуміє наслідки того, що може бути оголошений чортом або «чертующим» з-за того, що не миє руки після туалету, включається голова.
Взагалі, вірна прикмета: якщо в туалеті, наприклад, бізнес-центру мужик говорить по телефону, сидячи на унітазі, а потім не миє рук, він не сидів і, швидше за все, не служив.
А заходи система прийме, звичайно, навіть не сумнівайтеся. Дозволять у передачах понад лімітів цибулю, часник і лимони. І то радість.
Олексій Федяров, керівник юридичного департаменту в «Русь Сидить»