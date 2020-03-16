Євросоюз закриває зовнішні межі з-за коронавіруса

Стала центром пандемії коронавіруса Європа забороняє в’їзд для іноземців.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила про посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС на строк не менше десяти днів.

«Єврокомісія представляє свої принципи з прикордонним заходів і пропонує ввести тимчасове обмеження на всі несуттєві поїздки в ЄС», — написала вона в Twitter.

У Брюсселі пропонують також продовжити заборону на 30 днів або навіть на два місяці, якщо епідобстановка буде погіршуватися.

«Контроль на кордонах може вводитися негайно на період десять днів і потім може бути продовжений на максимальний строк до двох місяців», — заявили в ЄК.

Тим часом країни ЄС негайно посилюють контроль на державних кордонах. Від іноземців закрилися вже Австрія, Угорщина, Чехія, Данія, Польща, Литва, Німеччина і Швейцарія.

Нагадаємо, жертвами коронавіруса по всьому світу стали понад 6,5 тис. осіб, заражені майже 170 тис. В Італії кожен день вмирають сотнями.