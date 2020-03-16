Кабінет міністрів розглядає одного з депутатів від «Слуги народу» на посаду міністра енергетики і екології. Так, крісло міністра може посісти голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус.

За даними «Країни», на Банковій нову посаду для Геруса не вважають підвищенням.

«У кріслі міністра у нього впливу буде менше, ніж у комітеті. Просто в МВФ його давно просили прибрати… тому перемістили на міністра», — йдеться в повідомленні.

Раніше SKELET-info повідомляв, що у нового міністра уряду Олег Немчинов є акції акцій різних компаній. А новий міністр оборони Андрій Таран купив за смішними цінами автомобілі. А віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков володіє 6 земельними ділянками в Київській області, двома квартирами в Києві та орендує приватний будинок.

В тему: Кабмін Шмигаля. Хто ці старі-нові міністри

Хто в Кабміні отримав зарплату від 100 до 315 000 гривень. Повний список чиновників

Сотні тисяч в місяць і нуль досвіду: скільки і за що отримують українські топ-чиновники

Зарплата в доларах. Якими будуть нові схеми обману працівників

Нацбанк створить реєстр всіх банківських рахунків українців

Paradise Papers: Свої гроші вивели 68 українців

ДОСЬЄ: Отримував у Ахметова 300 тисяч в місяць. Хто такий Денис Шмигаль — перший галичанин, який став прем’єр-міністром України

SKELET-info

Герус може очолити Міненерго оновлено: 16 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0