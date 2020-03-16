Олег Немировський: корупціонер, який буде “зливати” справи Карплюка

В прокуратурі Київської області провернули рокіровку для скандального екс-мера Ірпеня

Глава прокуратури Київської області Максим Киричук розписався у власній безпорадності у боротьбі з неугодним йому керівником Києво-Святошинської прокуратури Юрієм Дмитрунем, який “посмів” розслідувати кримінальні справи проти екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка. Не маючи можливості звільнити Дмитруня з посади, Киричук організував йому “відрядження” в область на 30 днів. А на його місце поставив підозрюваного в корупції скандального прокурора Олега Немирівського.

300 тисяч не спрацювали

Після звільнення Генпрокурора Руслана Рябошапки і його заступника Владислава Касько, які закривали очі на схеми Карплюка і діяльність самого Киричука, в останнього не залишилося ніяких особливих аргументів для тиску на прокурора Києво-Святошинського району Юрія Дмитруня.

Раптова перевірка місцевої прокуратури з участю відразу 36 інспекторів, за яку, за даними ЗМІ, Володимир Карплюк заплатив Киричуку не менше $300 тис., не дала ніяких конкретних результатів. Інформаційна кампанія Карплюка проти Дмитруня теж ні до чого не привела. 24 лютого Карплюку вручили перший обвинувальний акт і передали до суду першу справу — про крадіжку грошей на будівництві парку “Центральний”.

На підході — кримінальні провадження щодо незаконної забудови заплави житловим комплексом “Синергія Сіті”. Землю під ним також заарештовувала Києво-Святошинська прокуратура.

У сформованій ситуації Максим Киричук знайшов “оригінальний” рішення. Перебуваючи на лікарняному через погрози звільнення, він вирішив провернути кадрову комбінацію руками свого близького друга і заступника, в.о. прокурора області Сергія Єфремова.



Зважаючи на неможливість звільнити збунтувався Дмитруня і його підлеглих, які безпосередньо займаються розслідуванням справ Карплюка, Киричук вирішує відправити всю групу в “відрядження” в управління з нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області строком на 30 календарних днів. Дмитрунь “відряджається” в область починаючи з 12 березня, а слідча група на чолі з начальником Ірпінського відділу Києво-Святошинської прокуратури Максимом Роговенко та першим заступником Дмитруня Сергієм Чередниченко — з 11 березня. При цьому в порушення вимог закону, у розпорядженнях не вказані причини і цілі таких відряджень. Більше того, ніхто з інших керівників місцевих прокуратур Київської області у такі “відрядження” не відгукувався. Що прямо свідчить про “персональні санкції” для Дмитруня і його команди.

Начальник куми і янтарний “крышеватель”

Виконувати обов’язки Дмитруня в його відсутність Максим Киричук руками Єфремова поставив такого собі Олега Немирівського (Немирівського), а першим заступником Ігоря Тимківа.

До чого по суті призведе така ротація? В першу чергу, до фактичної зміни керівництва прокуратури, оскільки голова і перший заступник “відряджаються”, а посаду звичайного заступника — вакантна. При цьому призначаються нові керівники будуть виконувати обов’язки. Це зробить неможливим призначення процесуальних керівників за кримінальними провадженнями, зупинить роботу в частині продовження строків досудового розслідування та провадження інших виключних повноважень керівника місцевої прокуратури, оскільки в. о. приймати таких рішень не може.

Не кажучи вже про те, що призначення керівництва місцевих прокуратур — це привілей Генерального прокурора, який приймає таке рішення за рекомендацією Ради прокурорів України. Фактично Єфремов перейняв на себе обов’язки і Генпрокурора, і Ради.

В. о. прокурора Києво-Святошинської прокуратури Олег Немирівський ідеально підходить для виконання завдання Киричука за “зливу” справ Карплюка. Адже сам він — “підвішений” за корупційне кримінальне провадження. Причому — досить свіже і гучне, з якого навряд чи вдасться “зістрибнути” просто так.

Справа в тому, що Олег Немирівський до недавнього часу керував Фастівською міською прокуратурою, де його заступником була Ганна Кулинич, кума голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого. Трохи більше року тому Кулинич затримала Служба безпеки України при отриманні хабарів з підприємців за “кришування” нелегальних газових АЗС. $3 тис. разово і 10 тис. грн. щомісяця — “такса”, яку брала Кулинич за невжиття заходів реагування щодо припинення незаконної торгівлі газом. Через місяць після інциденту Немирівський було звільнено за рекомендацією Ради суддів. Однак у серпні 2019 року “сплив” на посаді прокурора відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних проваджень та інших заходів примусового характеру прокуратури Київської області.

Яким чином явно “зашкварений” чиновник знову повернувся на держслужбу? Відповідь — у багаторічній і тісну дружбу з Максимом Киричуком, який вже далеко не перший рік тягне Олега Немирівського по службі. Саме завдяки Киричуку новоявлений “сливатель справ Карплюка” переїхав з глухого Маневического району Волинської області у Київську область. Якби не Киричук, то Немирівський досі ганяв би дрібних бурштинових мафіозі, намагаючись паралельно їх “кришувати” (залякуючи через обшуки).

А так буде зайнятий “респектабельним справою” — методично пускати під укіс одне за одним кримінальні провадження проти одіозного екс-мера Ірпеня, систематично отримуючи подяку від лісабонського втікача через підставні фірми.

В тем: Екс-мера Ірпеня Карплюку загрожує від 5 до 8 років

Москаленко, який кришував незаконну забудову для Карплюка за $300 тис., і відмазав його від в’язниці, перевзувся в повітрі

Максим Пивоварів

Антикор

Олег Немировський: корупціонер, який буде “зливати” справи Карплюка оновлено: 16 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0