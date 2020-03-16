ТОВ «Альянс Ессет Менеджмент», що належить екс-міністру екології Миколі Злочевському, завершило операцію з придбання 100% статутного капіталу полтавської «Промислової компанії «Газвидобуток». Про це повідомляє профільне видання Enkorr з посиланням на дані Єдиного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції.

Згідно з повідомленням, «Альянс Ессет Менеджмент» офіційно стала власником компанії 2 березня цього року.

Журналісти нагадують, що «Газвидобуток» в 2001-2016 рр. володіла ліцензією на розробку Покровської нафтогазоносної площі (49,5 кв. км) в Полтавській області. До минулого жовтня власником «Газдобычи» була британська Cadogan Petroleum PLC. 29 жовтня «Газвидобуток» була продана ТОВ «Укрінвест Групи», афілійованої зі структурами «Скелы Терциум» Сергія Бєлашова за $2,8 млн.

«19 грудня 2019 р. «Газвидобуток» була перепродана ТОВ «Фінансова Компанія Експрес Інвест». Компанія Злочевського отримала дозвіл на купівлю компанії на початку лютого 2020 р.», – пишуть ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що справа проти Злочевського, яке розслідувало Національне антикорупційне бюро, закрито Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою.

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Злочевський офіційно купив «Газдобычу» оновлено: 16 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0