Навіть у 69 років Ірина Алфьорова захоплює красою

13 березня Ірина Алфьорова відзначила 68-річчя. Ця красива актриса давно викрала серця тисяч прихильників. Вона до цих пір активно знімається в кіно. У її фільмографії вже понад 50 стрічок!

Ірина вважається однією з найкрасивіших актрис СРСР.

За словами дочки Ксенії, навіть день народження актриса зустріла на сцені.

Ірина вперше знялася в кіно в 19 років. Талант юної красуні помітили всі.

Самі запам’ятовуються ролі Ірина зіграла в дуеті з Олександром Абдуловим. Вони не грали любов, вони її проживали на екрані і в житті.

Хороші гени Ірині дісталися від красуні мами. Вона навіть у 97 років виглядає прекрасно. Дочка актриси нещодавно опублікувала пам’ятний знімок трьох поколінь жінок своєї родини.

Ірина Алфьорова вважає, що щастя можна знайти тільки з актором: «У сім’ї має бути або два артиста, або ні одного».

Особистий досвід навчив, що тільки актор зрозуміє актора.

Артистка стала мамою для трьох прийомних дітей, також у неї є рідна донька. Ксенія також успішна актриса театру і кіно.

Зараз Ірина щаслива в третьому шлюбі з актором Сергієм Мартиновим. Пара разом триває вже більше 20 років.

Ірина Алфьорова повідомила, що не вдавалася до послуг пластичних хірургів і уколів краси. Вона хоче старіти красиво.

«Найстрашніше — це коли ти нічого собою не уявляєш. Навіть дітей ростити зручніше, коли ти зайнятий, коли досягаєш успіхів у професії. Не думаю, що можу дати їм більше, стоячи біля плити».

«Жінка створена Богом, щоб її любили; безмежно страждати і терпіти не можна».

Ірина Алфьорова стала однією з найбільш красивих і талановитих актрис сучасності. Її фільми переглядають, її ролі зачаровують, її армія шанувальників величезна. Побажаємо їй здоров’я і довгі літа. Нехай ця яскрава актриса радує нас своїми новими роботами!