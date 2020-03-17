Жінки “Світу Юрського періоду 3”

Минулого місяця допомогою свого Instagram Колін Треворроу повідомив про те, що зйомки “Світу Юрського періоду 3” офіційно стартували. З тих пір режисер картини дуже активний у соціальних мережах, ділячись різними матеріалами зі знімального майданчика. На цей раз на честь Міжнародного жіночого дня Треворроу поділився знімком, на якому відображені всі жінки, які приймають участь у створенні “Світу Юрського періоду 3”.

Наша знімальна команда, — написав Треворроу під своїм постом, до якого він додав хештег #InternationalWomensDay. Багато передплатники і подписчицы оцінили жест Треворроу, поділившись своїми емоціями в коментарях.

Чудова сім’я! Бажаю вам всього найкращого! — написала ведуча аккаунта Jurassic World Tribute Group.

Пишаюся тим, що я є частиною команди Треворроу, — додала продюсер Крістен Карр Струббе.

Класно! Хотів би я бути частиною такої команди,— відповів користувач на ім’я Джек Паппани.