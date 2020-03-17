Ні слова про Баффі: 25 фактів про Сару Мішель Геллар

У новому інтерв’ю Сара Мішель Геллар не стала відповідати на нудні питання журналістів про ролі Баффі. Замість цього актриса розповіла про своє життя. Що з цього вийшло, читайте далі в нашому матеріалі.

Сара Мішель Геллар прославилася на весь світ завдяки ролі в популярному серіалі «Баффі — винищувачка вампірів» (Buffy the Vampire Slayer). Незважаючи на те, що останній сезон культового ТВ-шоу вийшов на екрани 17 років тому, 42-річна актриса і донині асоціюється у більшості зі своєю героїнею.

Яка ж Сара в житті, вирішила розповісти сама актриса. В ексклюзивному інтерв’ю Us Weekly блондинка розповіла про першій роботі, сім’ї та звички.

1. Я навчилася жонглювати на знімальному майданчику, тому що мені було нудно.

2. Найбільше мене хвилює 6-годинний здоровий сон.

3. Я дивлюся шоу «Холостяк». Хоча мені трохи нудно в цьому сезоні. Вибач, Пітер [Пітер Вебер – режисер, герой нового сезону шоу «Холостяк»], ти виглядаєш дуже мило. Я впевнена, якщо б були вітряні млини, все було б набагато більш захоплюючим.

4. Я плачу кожен день, адже я мати!

5. Мій чоловік і діти [Шарлотта, 10 років, і Роккі, 7 років] — найважливіші люди в моєму житті. Мені подобається бачити світ їх очима.

6. Моя коронна страва — все, що пов’язано з капустою. Мої діти одержимі капустою. Я могла б навіть покласти муравйов в капусту, і вони б сказали: «Смакота».

7. Моя дочка грає у волейбол, тому я взяла спільний урок з нею. Я думаю, що була хороша. Хоча мені й було боляче. Потрібно зняти свої кільця!

8. Моя перша робота — реклама для Burger King.

9. Найбільша помилка про мене — це те, що я двічі вмирала.

10. Два фільми, які я подивлюся в літаку: «Шістнадцять свічок» (Sixteen Candles) і «Мильна піна» (Soapdish).

11. Я чуйна і добра.

12. Моя улюблена мозоль — граматика. Коли люди дізнаються про це, вони говорять «прикольно», «невже». Їх відповіді для мене, як звук нігтів, дряпають шкільну дошку.

13. Я не лягаю спати з макіяжем.

14. Я завжди хотіла грати на піаніно.

15. Моя перша машина — зелений кабріолет Chrysler LeBaron.

16. Мій найбільший страх: що-небудь [погане] трапиться з моїми дітьми.

17. [Я думаю, це дивно], коли ви знаходитесь у вбиральні, а люди засовують туалетний папір під двері та просять залишити автограф.

18. Якщо б я не була актрисою, я була б як Дайан Сойєр (американська журналістка телемережі ABC, ведуча програми «Доброго ранку, Америка») або Робін Робертс (американська журналістка і телеведуча програми «Доброго ранку, Америка»). Є так багато людей, у яких я б взяла інтерв’ю.

19. Я люблю Лондон.

20. Джон Кеннеді-молодший був моєю першою любов’ю, кумиром. Почекай, я повинна сказати Фредді?

21. Пісня, яку я співаю в душі, — це той бродвейський мюзикл, який я запам’ятала завдяки дочки.

22. Я б ніколи не стрибнула з парашутом.

23. У мене багато улюблених книг.

24. Моя улюблена лірика No Contest-(Broadway) Chess.

25. Мене надихають оточуючі люди. Будь то бізнес-партнер, хрещена мама або моя дочка. Думаю, мені є чого повчитися у інших жінок.