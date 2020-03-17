Визначено, скільки інфекція коронавірусу може жити в повітрі

Китайські епідеміологи провели ряд досліджень, які допомогли їм визначити тривалість життя інфекції коронавірусу в повітрі. Про це розповіло видання South China Morning Post, що веде статистику захворюваності. Виявилося, що вірус коронавірусу може прожити в повітрі не менше 30 хвилин. Мікроорганізми здатні впливати на людину на відстані близько 4,5 метрів від неї.Відомий випадок, коли пасажир автобуса заразив пару, що знаходиться в транспортному засобі в 4,5 метрах від нього, а потім покинув автобус. Через 30 хвилин в автобус зайшов ще один пасажир і також став жертвою недуги. Примітно, що лікарі досі продовжують говорити про “двометрову безпечну зону”.

Було визначено, що вірус може прожити кілька днів на поверхнях, на які чхав або кашляв хворий коронавірусом. Це підтверджує необхідність дотримуватися правил особистої гігієни: регулярно мити руки і носити медичні маски.