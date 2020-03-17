«Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) екс-президента Петра Порошенко має намір збільшити статутний капітал на 16,3% або на 54,27 млн грн – до 387,87 млн грн шляхом капіталізації частини прибутку. Відповідне рішення є в порядку денному прийнято загальних зборів, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Збільшення капіталу планується здійснити шляхом підвищення номінальної вартості акцій до 4,27 тис. грн за рахунок спрямування до статутного капіталу банку частини прибутку за минулий рік

Раніше SKELET-info повідомляв, що відтік депозитів з «Міжнародного інвестиційного банку» за шість місяців поточного року скоротилися на 32% – з 8,7 до 5,9 млрд грн.

Зазначимо, другим великим акціонером «Міжнародного інвестиційного банку» є перший заступник голови фракції «Блок Петра Порошенко» Ігор Кононенко, який володіє 14,9% акцій МІБ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що з «Міжнародного інвестиційного банку» вивели два мільярди гривень на закордонні рахунки. До цього Порошенко вивів з «Міжнародного інвестиційного банку» $15 мільйонів та 2,2 млн грн.

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Банк Порошенко збільшить статутний капітал за рахунок прибутку оновлено: 17 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0