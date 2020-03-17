В Киеве установили систему видеофиксации

Как известно в Киеве с 12 марта заработала система видеофиксации административных правонарушений.

Как пишет Страна юа, камеры установили в местах, где происходят больше всего ДТП в которых погибают или травмируются украинцы. И к 10:50, 12 марта уже было зафиксировано более 32 тысяч случаев нарушения ПДД. В основном эти камеры фиксируют превышение допустимой скорости. Для города она составляет 50 кмч.

На презентации отметили, что в ДТП за 28 лет независимости погибло более 174 тысячи человек – как население Кременчуга тли Черновцов.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что наиболее частой причиной ДТП является превышение скорости на дорогах.

Как отмечалось, камеры будут установлены на таких важных и “проблемных” для Киева объектах как Южный мост, Харьковская площадь, Чоколовский бульвар, Столичное шоссе. Там за последние годы произошло значительное количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом и травмами.

В МВД объяснили, что системм будет работать таким образом: камера фиксирует превышение скорости, затем партульный полицейский установит личность нарушителя по номеру авто. В случае совпадения марки автомобиля и номерных знаков выписывают админпротокол, который по “Укрпочте” и электронной почте направляется нарушителю. К слову, если за рулем находился не владелец автомобиля штраф оплачивает нарушитель. Пока видеофикксация работает в тестовом режиме, однако с мая начнут выписывать штрафы.

К слову штраф за превышение скорости составляет 510 гривен, а за управление транспортным средством без прав – 510 гривен.