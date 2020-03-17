6 продуктів, які корисні для кишечника

Правильна дієта – найпростіший спосіб змусити кишечник бути активним, а значить – здоровим.Від здоров’я кишечника залежить наш настрій, наш метаболізм, наше здоров’я і навіть наші когнітивні здібності. Щоб він був бадьорим і активним і відчував себе добре, важливо правильно харчуватися — і їсти частіше перераховані нижче продукти.

Кіноа і бурий рис

Мінімально оброблені цільні зерна містять дуже багато клітковини – найкориснішого для кишечника поживної речовини. Крім того, що їх регулярне вживання допомагають кишечнику краще перетравлювати їжу, це ще й допомагає знизити ризик колоректального раку – на цілих 17%!

Боби і сочевиця

Люди, які регулярно вживають в їжу бобові — рослинне джерело корисної глюкози, на 35% рідше мають стикаються з поліпами товстої кишки — невеликим скупченням клітин в слизовій оболонці товстої кишки, яке може перерости в рак.

Насіння чіа

Вони не тільки допомагають нам худнути і підтримувати баланс вітамінів: харчові волокна, яких особливо багато в цих маленьких насінні, допомагають виводити небезпечні речовини — наприклад, холестерин — з організму. Так що додавайте ложку цих насіння до салату — каші або йогурту – і будьте здорові!

Капуста

Відварна капуста-звичайна білокачанна, броколі, кольорова – знижує ризик раку товстої кишки на 24%. Всього дві порції капусти в тиждень – цього достатньо для профілактики хвороби і оздоровлення та очищення кишечника.

Волоський горіх

По-перше, в них багато клітковини, по‑друге, вони багаті жирними кислотами омега-3, які уповільнюють ріст і розвиток ракових клітин. Нарешті, по-третє, вживання волоських горіхів сприяє формуванню здорового середовища бактерій, що дуже важливо для нормальної роботи кишечника.

Грецький йогурт

Ферментовані молочні продукти – наприклад, йогурт, кефір, кисле молоко — містять корисні пробіотики, які не тільки допомагають знизити ризик раку (на 38%!), але і нормалізують газоутворення в кишечнику — особливо важливо, якщо ви прислухаєтеся до наших порад і станете їсти більше капусти і бобових.