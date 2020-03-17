Смертельно небезпечна спека може зачепити понад мільярд людей

Вчені Ратгерського університету в США розповіли, що на Землі можуть з’явитися райони зі смертельно небезпечною спекою. На цій території проживає 1,2 мільярда чоловік.

Це відбудеться при підвищенні глобальної температури до кінця століття на три градуси в порівнянні з доіндустріальною епохою. Такий сценарій найбільш вірогідний, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

«Коли ми дивимося на ризики потепління планети, нам необхідно приділяти особливу увагу сукупним крайнім значенням температури і вологості, які особливо небезпечні для здоров’я людини», – розповів директор інституту Роберт Копп.

Нині зона ураження зачіпає в чотири рази більше людей, ніж в кінці XIX століття.

Як уже повідомляв “Урядовий кур’єр”, вчені з Австралії знайшли пророцтво про кінець світу, яке зробив комп’ютер у 1973 році. Розробником обчислювальної машини, яка зробила прогноз про земний апокаліпсис, був американський інженер і системолог Джей Форрестер.

: ukurier.gov.ua

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