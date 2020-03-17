Двом колишнім народним депутатам Верховної Ради України VIII скликання детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у незаконному привласненні компенсації за оренду службового житла. За даними слідства, обидва екс-нардепа отримали неправомірну вигоду для себе, повідомляє прес-служба НАБУ.

Один з підозрюваних — у вигляді права користування готельним номером у ДП «Готельний комплекс «Київ», на що з бюджету з грудня 2014 по грудень 2017 року було витрачено 543,9 тис. грн.

Другий отримав безпосередньо компенсацію у вигляді грошових коштів — у розмірі 542,78 тис. грн, які перераховували на його рахунок протягом лютого 2016 — листопада 2018 року.

У прес-службі НАБУ відзначили, що досудове розслідування зазначених фактів триває з жовтня 2018 року.

За інформацією ЗМІ, мова йде про колишніх депутатів ВР Андрія Левусе («Народний фронт») та Олександра Черненко («Блок Петра Порошенко»).

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Слуги народу» хочуть узаконити лобізм. Також повідомлялося, що у Верховній Раді скуповують голоси народних депутатів за законопроект про ринок землі в Україні.

Нагадаємо, Всього у грудні 51 депутат взяв участь лише в половині голосувань Верховної Ради, при цьому 8 парламентаріїв пропустили більше 90% голосувань.

Також стало відомо, як витрачаються бюджетні гроші в лікарні «Феофанія», де безкоштовно можуть лікуватися народні депутати та члени їх сімей. Також нові депутати будуть отримувати підвищені зарплати.

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SKELET-info

НАБУ підозрює двох екс-депутатів в незаконному отриманні компенсації за житло оновлено: 17 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0