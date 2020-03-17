Медики назвали продукты, которые вызывают рак

Исследователи подтвердили связь этих продуктов с развитием онкозаболеваний

Всем известно, что сладости не приносят нашему организму особой пользы, в особенности для тех, кто не хочет набирать лишние килограммы. Но, кроме этого, ученым удалось выяснить, какие сладости могут поспособствовать развитию онкологических заболеваний и других опасных патологий для человека.

Так, по словам исследователей Малазийского университета, онкологические заболевания могут возникать в следствии употребления сладостей с добавлением некоторых продуктов. В их список входят пирожные или торты, для покрытия которых используют разноцветные красители. Дело в том, что данные ингредиенты изготавливаются путем переработки нефтепродуктов, поэтому их употребление в пищу может быть чревато развитием не только рака, но и синдромом дефицита внимания или гиперактивности.

Ученые подчеркнули, что опасными для организма могут быть леденцы или сладости, изготовленные на их основе. Такие продукты вредны, поскольку для их изготовления зачастую используют генетически модифицированные сиропы. То же касается и горячего шоколада быстрого приготовления. Исследователи выяснили, что подобные напитки содержат в себе трансжиры, которые способствуют ускорению развития в организме клеточных нарушений.

Многие врачи и диетологи не раз акцентировали внимание на вреде употребления сладостей, а также рекомендуют контролировать их количество в пище. В частности, это касается не только шоколада или различный печений, но и напитков, которые содержат в себе невероятное количество сахара. К ним можно отнести соки, энергетики, молочные коктейли, сладкие газированные напитки и тому подобное. Их чрезмерное употребление может спровоцировать развитие раковых клеток в организме.

: akcenty.com.ua