Жителі Волині просять їх захистити від шахрайства з боку заступника начальника митниці Терещука

На початку березня цього року громадська організація «Волинський центр протидії корупції» (ОО «ВЦПК») звернулася до президента України, директор НАБУ, прокурору області припинити кримінальний розгул і контрабандні схеми на Волинській митниці. Як повідомляє видання «Відкрита Україна», до організації корупційних махінацій митниці причетний її заступник начальника Юрій Терещук, який «заганяє» на свої компанії імпортерів автотранспорту.

«Мова йде і про шахрайство чиновника. Він організатор авантюр і масових заворушень на Волині, метою яких було призначення лояльного до місцевого криміналу керівника Волинської митниці», – заявляють активісти.

Зокрема, від його протизаконних дій постраждав Віктор Севко. Потерпілий сам звернувся в ОО «ВЦПК» і розповів про те, як він став жертвою кримінального злочину Терещука. Севко стверджує, що Терещук і його партнер Микола Сидорчук в 2012 році заснували фірму ТОВ «Кастомс Брок». А стати директором цієї фірми Севко запропонував сам Терещук.

«З тих пір ця фірма займалася відмиванням коштів та шахрайством при ввезенні автомобільної техніки з-за кордону. Терещук і його спільник-шахрай, фальсифікували контракти від Гонконгської компанії і побудували корупційну схему ввезення елітних автомобілів. А коли у цієї банди і у самого Терещука виникли проблеми з законом, постраждалому від махінацій Терещука Севко був заборонений виїзд за кордон. А сам організатор шахрайської схеми продовжує займати високу посаду, організовує імпорт автомобілів, незаконне транспортування сигарет з Білорусі та незаконне відшкодування ПДВ», – повідомили активісти.

Зокрема, він підозрюється в організації і “кришуванні” незаконного вивезення бурштину промисловими партіями у вже згаданий Гонконг.

«Там відкрив компанію і вів угоди з Терещуком його товариш з кримінального світу Андрій Шваликовский по кличці Сом. Зараз він знаходиться в розшуку Інтерполу за контрабанду, а також фігурує в кримінальних провадженнях за шахрайство, тяжкі злочини на території ЄС. Щоб прикрити свою аферу, Терещук через підставних осіб, придбав відходи бурштину і переправив їх до Польщі, зателефонувавши як анонім на «гарячу лінію» польської митниці та повідомив про «копійчану» контрабанду. Все було зроблено з метою дискредитації працівників митниці, які відмовилися бути учасниками схем вивезення бурштину», – йдеться в повідомленні «ВЦПК».

Там зазначають, що повна бездіяльність правоохоронних органів щодо перевірки фактів зловживання службовим становищем, доступу до держтаємниці, відвідування територій держави — агресора, побудови корупційних схем на митниці Терещука можна пояснити тільки тісними клановими зв’язками, які ведуть в Росію.

Так,Терещук, почавши роботу на держслужбі у відділі архітектури Луцької міської ради у 2010 році, як зять колишнього прокурора Волинської області Андрія Гіля за 5 років роботи на Ягодинській митниці швидко пройшов шлях від інспектора до заступника установи.

«Стан Терещуков-Гилей відомо на Волині кожному: квартири, будинки на Шацьких озерах, елітні авто. Тому, ГО «Волинський центр протидії корупції» звернувся до Зеленському та керівникам правоохоронних та антикорупційних органів країни з проханням не тільки розкрити і припинити кримінальний розгул на Волинській митниці, але і взяти під особистий контроль перевірку діяльності Юрія Терещука», – констатує ЗМІ.

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SKELET-info

Жителі Волині просять їх захистити від шахрайства з боку заступника начальника митниці Терещука оновлено: 17 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0