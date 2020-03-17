В сети потешаются над фотошуткой о постоянном мытье рук

Коронавирус набирает обороты, целые страны закрываются на карантин, а узкопрофильного препарата от инфекции еще не создано, все лечение симптоматическое. На фоне нарастающей паники, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендует банальные вещи знакомые нам с детства. ВОЗ советует чаще мыть руки и не трогать лицо руками. Мировые знаменитости не отстают от ВОЗ и своим примером показывают поклонникам основы гигиены. Простым гражданам остается спасаться юмором.

Об этом можно посмотреть публикацию на Facebook.

Недавно любимец многих актер и губернатор Арнольд Шварцнеггер выложив в Сеть видео о том, как правильно мыть руки. Но данный ролик можно отнести к саркастическим.

Арнольд Шварцнеггер на видео абсолютно правильно с точки зрения медиков моет руки и подробно рассказывает зрителям для чего это нужно.

Курьез в том, что на столешнице рядом с актером сидит песик, который по заверениям медиков может быть переносчиком инфекции. После правильного и показательного мытья рук Арнольд Шварцнеггер берет песика и расцеловывает его, лукаво глядя в камеру. Эта манипуляция сводит к 0 всю процедуру.

«Я решил преподать урок по мытью рук для Черри, но я думаю, что вы, ребята, уделите этому больше внимания. Слушайте…

Posted by НТВ on Sunday, March 15, 2020

Поклонники оценили тот факт, что Арнольд Шварцнеггер готов посмеяться в период нарастающей паники и создали продолжение с участием любимого актера.

На этот раз обошлись без видео и создали фотожабу.

За основу взят кадр из фильма с участием Арнольда Шварцнеггера “Терминатор 2”. Если быть точными, тот момент, где Терминатор доказывает ученому, что он машина и снимает плоть с механического скелета.

Шутники подписали кадр, что именно так будут выглядеть руки после их мытья по всем рекомендациям медиков.

: hyser.com.ua