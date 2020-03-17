На Україні настав дефіцит валюти: українські банки обмежили продаж долара і євро

Національний банк України послабив гривню ще на 44 копійки по відношенню до долара і на 53 копійки по відношенню до євро. Згідно з офіційним курсом, за 100 доларів США можна купити за 26,5249 гривень, а 100 євро – 29,5249 гривень.

Втім, реальний курс відрізняється від встановленого НБУ. Згідно сайту «Курс. Україна», оптимальний курс долара становить 29,032 гривень, а євро – 32,183 гривень. Відповідно, за добу долар подорожчав майже на гривню. Як повідомляє ТГ-канал PavlovskyNews, в деяких київських обмінниках за долар потрібно заплатити вже понад 29 гривень.

Крім того, українські банки обмежили продаж іноземної валюти. Пов’язано це з тим, що вони зіткнулися з дефіцитом готівкової валюти. У прес-службі НБУ заявляють, що проблема виникла у зв’язку з пандемією коронавіруса.

«Через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються на Україну з затримкою. Враховуючи карантинні заходи, введені країнами світу та Україною, Національний банк спільно з банками вирішує зазначену проблему», – йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Підвищений інтерес українців до валюти пов’язаний з введенням карантину в країні. Ще однією причиною нестачі долара і євро на Україні в НБУ називають труднощі при їх доставки в країну в умовах обмежень, пов’язаних з поширенням китайської інфекції в Європі.

Також стало відомо, що «Альфа банк» припиняє роботу 45 відділень по всій країні і вводить обмеження на видачу готівкової іноземної валюти, але, в той же час, банк продовжить через каси купувати готівкову валюту у населення. У переліку міст, у яких припинили роботу відділення Київ, Львів, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Полтава, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернівці. У банку не уточнили термін, на який банк пішов на «карантин».