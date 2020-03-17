Иванка Трамп в коротком клетчатом пальто поразила фанатов стройными ножками (фото)

Каждое утро возле особняка дочери американского президента собирается толпа фотографов. Все они находятся там, чтобы сделать снимки очередного выхода Иванки и первыми разместить фото в Сети. Стоит отметить, что Иванка еще ни разу не разочаровала. Особенно впечатлило ее последнего появления, где она впервые за долгое время появилась в мини.

Так, в Instagram Иванки есть фотография, где она запечатлена в коротком клетчатом пальто, светло-серой мини юбке, дополненной черным гольфом. Завершили образ тонкие прозрачные колготки и серые замшевые лодочки на шпильке.

Надевая этот наряд, Иванка не могла предположить, что на этот раз все внимание поклонников будет обращено не на одежду, а на ее стройные ноги.

Стоит отметить, что до того, как дочь Трампа заняла должность советника президента, она довольно часто надевала мини. Впоследствии, работая в Белом доме, ее образ кардинально изменился. В гардеробе Иванки стали появляться элегантные костюмы и платья, соответствующие офисному дресс-коду.

: golos.ua