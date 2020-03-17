Папа Римский Франциск прошелся по опустевшему Риму пешком (фото)

Папа Римский Франциск покинул Ватикан и прошелся по опустевшему Риму пешком в церковь Сан-Марчелло-аль-Корсо, где помолился об окончании пандемии в мире перед Крестом Великой Чумы. Об этом сообщает EWTN Vatican в Twitter.

В римской церкви находится чудотворное распятие, которое в 1522 году выносили на процессию, молясь об окончании эпидемии чумы.

Ранее его святейшество молился перед образом Богородицы “Здоровье народа римского”, весьма почитаемого верующими во времена тягот, войн и эпидемий.

Папа Римский Франциск молился о конце пандемии, которая охватила Италию и мир, выздоровлении больных и помянул жертв, помолившись за их близких и родственников. Понтифик также вознес молитву за весь медицинский персонал: врачей, и медсестер, и медбратьев, которые в эти дни своей работой гарантируют выживание общества.

: bagnet.org